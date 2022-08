Bärenmarktrally bei Techaktien Warum die Kurse von Apple und Co. auch in der Rezession steigen werden

A Job Abroad | #4 Dänemark „Das Auto als Statussymbol existiert hier nicht“

Wer als Expat in Dänemark Freunde finden will, braucht Geduld. Wie man dennoch mit Einheimischen in Kontakt kommt und weshalb man in dänischen Büros nach 17 Uhr die Aufmerksamkeit des Chefs erregt, verrät Sven Ekert.