Bäumchen-Wechsel-Dich bei der DWS DWS-Starmanager Tim Albrecht geht: Was das für Anleger bedeutet

Fondsverkäufer, die an Umschichtungen ihrer Kunden verdienen, raten im Fall eines Fondsmanagerwechsels häufig zu einem neuen Produkt. Den Fonds zu wechseln, weil der Manager geht, ist aber nicht immer sinnvoll. Denn niemand ist unentbehrlich. Ein Fondsmanager ist selten Einzelkämpfer, sondern vor allem in großen Gesellschaften von einem Tross von Analysten und Co-Managern umgeben, die ihm Ideen liefern, aus denen er dann auswählen kann. So hatte auch Albrecht Stellvertreter und Talente in seinem Umfeld, von denen nicht alle nur Zuarbeiter sein wollten.