BaFin-Lizenz für Bitpanda: „Es werden noch einige unregulierte Börsen in die Pleite rutschen“

Kryptobörsen haben es dieser Tage nicht leicht. Nach der Insolvenz des Handelsplatzes FTX scheinen die Krypto-Umschlagplätze reihum unter Generalverdacht zu geraten. So kämpfte mit Crypto.com zwischenzeitlich die nächste Börse um das Vertrauen der Anleger. Die Sorge: Das Debakel rund um FTX könnte am Kryptomarkt eine Lawine ins Rollen bringen, weil Kunden reihenweise ihre Gelder abziehen und in Sicherheit bringen. Ein Unternehmen nach dem anderen könnte dann Probleme bekommen.