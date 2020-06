Abgesehen vom Coronafaktor, ist das der normale Lauf der Dinge – vorausgesetzt, die Nachrücker würden für einen Aufbruch ins Hightechzeitalter stehen. Doch der deutsche Leitindex bildet nicht den Strukturwandel hin zu einer zeitgemäßeren Wirtschaft ab. Im Gegenteil, der Dax wurde in den vergangenen Jahren weder weiblicher noch digitaler und im Vergleich zu Dow Jones und Co. schon gar nicht wertvoller. Er wirkt wie ein verblutender Dinosaurier. Sollte an der Börse die Zukunft gehandelt werden, wie alle behaupten, dann drohen Deutschland bald existenzielle Probleme.