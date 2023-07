Bank of Japan: Wie Japan die Weltfinanzmärkte erschüttern könnte

Was machten wohl Herr und Frau Watanabe, wenn für sie die Renditen in der Heimat plötzlich attraktiv werden und der Yen anzieht? Denkbar, dass sie dann viel Geld aus dem Ausland nach Hause tragen. Das Geld fehlte dann an den internationalen Märkten und könnte dort für starke Preisbewegungen sorgen. Die Dimensionen seien kaum abschätzbar, sagt Grant, der das Risiko besonders für Eigentümer von Anleihen sieht. Als am Donnerstag vor Handelsschluss in New York darüber spekuliert wurde, die BoJ könne einen größeren Schwenk in der Geldpolitik machen, sprangen die Renditen von US-Staatsanleihen rasch über vier Prozent und der Yen wertete auf. Die Hände der Investoren sind ziemlich nahe am Verkaufsknopf.



Der Tag des Mauerfalls rückt näher.



Lesen Sie auch: Die EZB bekommt kalte Füße