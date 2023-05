Bankaktien „Wer Shortselling verbietet, der verbietet die Wahrheit“

Unternehmen scheitern nicht, wenn ihr Aktienkurs sinkt, sondern wenn ihnen das Geld ausgeht. Keine Regierung wird den Sparern verbieten, einen marktüblichen Zinssatz für ihre Einlagen zu erhalten. In den kommenden Monaten werden viele weitere Banken scheitern, die nur für eine Welt der Nullzinsen ausgelegt sind – unabhängig von den Aktionen der Investoren, die die Zukunft vorausgesehen haben.



Die wenigen professionellen Leerverkäufer sind in einzigartiger Weise motiviert, einige Aktien scheitern zu sehen, aber ebenso sind die viel zahlreicheren traditionellen Anleger ausschließlich an steigenden Aktienkurse interessiert. Das possierliche Marketing von Banken und Analysten, das oft als Research getarnt ist und dummes Kapital in Luftschlösser von Geschäftsmodellen lockt, wird nicht kritisiert. Dabei stammt das einzige Research, das einer professionelle Due-Diligence-Prüfung nahekommt, heutzutage oft von Leerverkäufern. Ein Marktpreis spiegelt nur die durchschnittliche Meinung über eine Aktie wieder.