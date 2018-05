Barclays-Analyse: 8 Euro – das neue Negativ-Kursziel für die Deutsche-Bank-Aktie

FrankfurtJahrelang war die Commerzbank der Deutschen Bank in so ziemlich jeder Hinsicht unterlegen. Doch ein Blick auf den Kursverlauf der beiden Wertpapiere zeigt mittlerweile ein anderes Bild: Der Aktienkurs von Deutschlands größtem Geldhaus hat in den vergangenen zwölf Monaten mehr als 35 Prozent an Wert verloren – der der Commerzbank-Titel stieg um zehn Prozent.