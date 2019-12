Bargeld Belgische Einzelhändler sind zufrieden mit Abschaffung der Cent-Münzen

In Deutschland ist eine solche Reform auf absehbare Zeit nicht in Sicht. Die Bundesregierung überlege nicht, eine Rundungsregelung wie in Belgien einzuführen, teilte das Finanzministerium mit. Einem Bericht der EU-Kommission aus dem Jahr 2018 zufolge erfreuten sich 1- und 2-Cent-Stücke hoher Akzeptanz in der Bevölkerung.