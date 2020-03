Bargeldfans wittern Komplott Verschwörungstheorie: Endlich Bargeld abschaffen dank Corona?

Da viele Menschen offenbar verunsichert sind, was das die Versorgung mit und das Ansteckungsrisiko durch Bargeld angeht, hat auch die Deutsche Bundesbank dazu am Dienstag Stellung bezogen. Die Versorgung der Bevölkerung mit Bargeld ist demnach auch in der Coronavirus-Krise gesichert. „Das Bargeld wird in Deutschland nicht ausgehen, unsere Tresore sind prall gefüllt, die Logistik stimmt“, sagte Bundesbank-Vorstand Johannes Beermann in Frankfurt. Das gelte auch für den Fall, dass sich das Virus weiter ausbreite und zusätzliche Maßnahmen deswegen getroffen würden.