Basketball: Schröder statt Müller: Der neue Basketball-Hype

Nach früheren Erfolgen der Basketball-Nationalmannschaft ist ein wirklicher Hype ausgeblieben. Das wird sich jetzt, nach dem atemberaubenden WM-Triumph und mit Blick auf die Olympischen Spiele 2024, ändern. Immer mehr Kinder werden sich in Clubs anmelden, und auf Bolzplätzen im Land werden jetzt Körbe statt Tore montiert. Auch das Merchandising wird profitieren. Die Namenszüge von Schröder und Co. werden bald viele Trikots des Nachwuchses zieren. Die Einschaltquoten von Spielen der Deutschen Basketball Liga (BBL) und die Zuschauerzahlen in den Hallen sollten ebenfalls spürbar nach oben gehen.