Batteriekonzern Varta: Falsche Börsenmeldung: Aus dem vermeldeten Insiderkauf wird ein Verkauf

Insiderkäufe werden von vielen am Kapitalmarkt aufmerksam verfolgt. Kaufen Insider, gilt das als Vertrauensbeweis – sind Insider doch besonders nah am Unternehmen dran und werden kaum wissentlich ihr Geld zu einem ungünstigen Zeitpunkt in das Unternehmen investieren. Deshalb müssen Unternehmen solche Geschäfte binnen zwei Geschäftstagen melden, sobald ihnen die Deals gemeldet worden sind (dafür haben die Führungskräfte maximal drei Tage). Meldepflichtig sind Deals, sobald die Geschäfte einer Person insgesamt einen Betrag von 20.000 Euro im Jahr erreicht haben.