Bayer macht den Anfang Novum im Dax: Hauptversammlungen ohne Aktionäre

Jens Wilhelm, Vorstand der Fondsgesellschaft Union Investment, warnt zwar ebenfalls davor, das Rederecht der Anteilseigner einzuschränken: „Die wichtige Rolle der Aktionäre als Korrektiv für die Unternehmen muss erhalten bleiben.“ Als mögliche Ergänzung sieht er digitale Kanäle in Nach-Corona-Zeiten aber schon: Es mache „durchaus Sinn, zukünftig online mehr Aktionären die Teilnahme an der Hauptversammlung zu ermöglichen“, befand Wilhelm. „In normalen Zeiten kann die virtuelle Hauptversammlung die Präsenz-HV sinnvoll ergänzen, sollte sie aber nicht abschaffen.“ Die Chefin des Deutschen Aktieninstituts, Christine Bortenlänger, sagt: „Es gilt, das neue Hauptversammlungsformat zu erproben und Erfahrungen zu sammeln. Auf dieser Basis wird diskutiert werden, wie künftig Hauptversammlungen in Deutschland nach 2020 ausgestaltet sein werden.“



Reihenweise sagen Konzerne ihre geplanten Hauptversammlungen ab, einige kürzen auch ihre Dividenden. Was Anleger jetzt wissen müssen und was sie tun können.