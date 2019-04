Bayer-Vorstandschef Werner Baumann Entlastung verweigert, Denkzettel verpasst, nichts passiert

Gelegentlich erinnern Hauptversammlungen von Aktiengesellschaften an Wahlen in autokratisch regierten Staaten: Die Abstimmungen über die Tagesordnungspunkte erreichen nicht selten Zustimmungswerte von 90 Prozent und mehr. Das liegt daran, dass insbesondere Mehrheitsaktionäre und große Investoren an einem Strang ziehen und die gleichen Interessen vertreten. Vor allem bei Formalien haben sie kaum Interesse am Widerspruch.