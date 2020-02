Berkshire Hathaway: Buffett steigt bei Supermarktkette Kroger ein und verkauft Bankanteile

Berkshire hatte Ende Januar mitgeteilt, komplett aus dem Zeitungsgeschäft auszusteigen und den Verkauf von 30 Zeitungen, mehreren Dutzend Wochenblättern und weiteren Bereichen ihrer BH Media Group an Lee Enterprises auf den Weg gebracht. Lee zahlt dafür 140 Millionen Dollar. Zu den Zeitungen gehört der „Omaha World-Herald“ in Nebraska, wo Berkshire seinen Sitz hat. Auch die „Buffalo News“ im Bundesstaat New York ist betroffen – eine Zeitung, die Berkshire 1977 gekauft hatte.