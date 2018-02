Berkshire Hathaway: Star-Investor Buffet warnt vor zu teuren Unternehmen

Buffett wird ungeduldig. Gern würde er in diesem Jahr einen großen Deal abschließen, schrieb der Berkshire-Chef am Samstag in seinem viel beachteten Brief an die Aktionäre. Die nötigen Mittel dazu hätte er. Berkshires Barreserven beliefen sich Ende vergangenen Jahres auf 116 Milliarden Dollar. Damit sind sie so hoch wie nie zuvor und liegen knapp 30 Milliarden Dollar über dem Vorjahresniveau. Hinzu kommt etwa noch einmal so viel in Einnahmen aus Versicherungsprämien, die Berkshires Versicherungsgeschäft generiert und die der legendäre Investor klassischerweise ebenfalls für Übernahmen und Aktienkäufe nutzt.