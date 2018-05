Warren Buffett: Was die Hauptversammlung so besonders macht

Der 87-jährige Star-Investor hat es geschafft, sein Aktionärstreffen zu einer Mischung aus Party, Kommerz und Weiterbildung auszubauen, die Aktionäre aus der ganzen Welt in die Provinz nach Omaha lockt. In diesem Jahr werden 42.000 Gäste erwartet – so viele wie noch nie. Rund zehn Prozent kommen aus China. Die Hauptversammlung wird für die asiatischen Fans simultan auf chinesisch übersetzt. Die ersten Aktionäre stellen sich schon um vier Uhr morgens in die Schlange vor dem Messegelände an, um einen möglichst guten Platz zu ergattern. Und wer doch nicht kommen kann, der sieht sich das Spektakel via Live-Stream im Internet an.