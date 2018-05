Bershire Hathaway: Warren Buffet will dringend 100 Milliarden Dollar investieren

„Du willst schließlich nicht, dass dir das viele Geld ein Loch ins Portemonnaie brennt“, fügte Buffet süffisant hinzu. Seine Gesellschaft verfüge derzeit „ein wenig mehr“ als 100 Milliarden Dollar an liquiden Mittel nachdem im ersten Quartal zwischen 13 und 15 Milliarden in Unternehmen investiert wurden – den Anteil an Apple-Aktien mit eingerechnet.