Beruhigung in Italien: Dax stabilisiert sich

Zum Handelsende notierte der deutsche Leitindex 0,93 Prozent im Plus bei 12 783,76 Punkten. An den vergangenen beiden Tagen hatte er wegen der politisch unsicheren Lage in Italien rund 2 Prozent eingebüßt. Für den MDax der mittelgroßen deutschen Unternehmen ging es am Mittwoch letztlich um 0,29 Prozent auf 26 355,69 Punkte hoch und der Technologiewerte-Index TecDax gewann 0,65 Prozent auf 2798,48 Zähler.