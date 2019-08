Beschäftigungsstand der Top-Unternehmen: Dax-Konzerne: Das Ende der Jobmaschine

HeidelbergCement, das 2010 in den Dax aufgerückt war, beschäftigt gar den geringsten Anteil seiner Mitarbeiter auf dem deutschen Markt. Von fast 58.000 weltweit arbeiten nur 4000 in Deutschland. Mit sieben Prozent der geringste Wert im Dax. Kein Wunder: Zu HeidelbergCement gehören 753 Tochtergesellschaften in rund 60 Ländern weltweit.



Mit dem Wohnimmobilien-Konzern Vonovia rückte zwar auch ein Konzern in den Dax nach, der mit 90 Prozent nun den höchsten Anteil aller Dax-Konzerne in Deutschland beschäftigt. Allerdings fallen die rund 9000 Mitarbeiter von Vonovia bei insgesamt 1,5 Millionen im Dax nicht so stark ins Gewicht.



Weltweit beschäftigen die sechs Dax-Aufsteiger zum Jahresende 2018 gut sieben Prozent weniger Mitarbeiter als ihre Vorgänger noch im Jahr 2009.