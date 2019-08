Beschäftigungsstand der Top-Unternehmen Dax-Konzerne: Das Ende der Jobmaschine

Dass Dax-Konzerne wie Bayer, BASF, Daimler und die Deutsche Bank nun weltweit zehntausende Stellen streichen, dürfte nichts an der globalen Ausrichtung der Dax-Konzerne ändern. Beispiel BASF: Der Chemiekonzern etwa kündigte an, bis Ende 2021 weltweit 6000 Stellen abzubauen, die Hälfte davon in Deutschland. Das entspricht ungefähr dem Anteil der bisher in Deutschland Beschäftigten BASF-Mitarbeiter