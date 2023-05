Beste Aktien der Welt: Sartorius „Der Fachkräftemangel wird gravierender“

Die Coronapandemie läuft aus. Was sind die künftigen Wachstumstreiber für Sartorius?

Das sind dieselben wie vor der Pandemie. Mit unseren Produkten ermöglichen wir unseren Kunden eine schnellere und kostengünstigere Entwicklung und Produktion von Biopharmaka. Grundlegende Wachstumstreiber sind die insgesamt steigende und alternde Weltbevölkerung, verbunden mit einem verbesserten Zugang zu Gesundheitsleistungen in Schwellenländern. All dies führt zu einem höheren Bedarf an Medikamenten. Ein weiterer wichtiger Treiber ist Innovation, zum Beispiel der Fortschritt bei Zell- und Gentherapieansätzen. Dafür bedarf es dann neuer Technologien für die Entwicklung und Herstellung. Diese Treiber sind so nachhaltig, dass wir unsere Aussichten nach wie vor sehr positiv einschätzen.