Beste Aktien der Welt: Sartorius „Der Fachkräftemangel wird gravierender“

Sie übernehmen gezielt Spezialisten wie demnächst Polyplus. Viele Investoren halten diesen Zukauf zwar für richtig, aber für zu teuer.

Die Bewertungen für erstklassige, innovative Unternehmen in der biopharmazeutischen Industrie sind derzeit hoch. Polyplus setzt mit seinen Produkten an einer ganz kritischen Stelle für zukunftsträchtige Gentherapien an und hat sich in den letzten Jahren sehr gut entwickelt.