Beteiligungsfonds Neuer Fonds will sich bei Autozulieferern einkaufen

Ein neuer Beteiligungsfonds mit dem ehemaligen Arbeitsagentur-Chef Frank-Jürgen Weise als Geschäftsführer will notleidende Automobilzulieferer kaufen. Der Fonds mit dem Namen Best Owner Group (BOG) habe es auf Unternehmen abgesehen, die vor allem in der Teileproduktion für Verbrennungsmotoren aktiv seien und deshalb am Kapitalmarkt kaum noch an frisches Geld herankämen, berichtete die „Frankfurter Allgemeinen Zeitung“ (FAZ/Samstag). Weise sagte dem Blatt, Ziel sei es, die „auslaufenden Geschäftsfelder für den verbleibenden Zeitraum – der immer noch Jahrzehnte umfassen wird – betriebswirtschaftlich erfolgreich fortzuführen.“ Das Projekt hat die Unterstützung der Industriegewerkschaft Metall.