Betrug Nein, Air Liquide gibt es nicht zum Spottpreis

Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) kommt angesichts der Vielzahl solcher Angebote kaum noch hinterher. Jede Woche lanciert sie neue Warnungen vor an Anleger gerichteten mutmaßlichen Betrugsmaschen. Sie warnt vor angeblichen Vermögensberatern oder Handelsplattformen, die ohne BaFin-Erlaubnis tätig sind, vor Unternehmen, die ohne Genehmigung der Aufsicht Wertpapiere zum Kauf anbieten, oder vor halbseidenen Festgeldangeboten.



Anfang März teilte die BaFin mit, dass sie wegen eines vorgeblichen Aktienangebots ermittele: Ein Unternehmen namens Burberryinvest habe vorgetäuscht, dass Anleger dort Aktien von Beijing Bytedance Technology kaufen könnten. Der chinesische Tech-Riese ist als Entwickler der App TikTok bekannt. Der Haken an dem Angebot von Burberryinvest: Bytedance ist gar nicht börsennotiert. Ein Börsengang wird seit Jahren erwartet, wurde bislang aber immer wieder verschoben und ist auch aktuell nicht angekündigt.