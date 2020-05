Bilanzexperte Peter Leibfried „Wenn jetzt nicht massiv abgewertet werden sollte, wann dann?“

Unternehmen behaupten bei Goodwill-Abwertungen regelmäßig, diese sei nicht so schlimm, da sie nicht cashwirksam sind. Wo liegt also das Problem?

Nun, eine Abwertung jetzt ist nicht cashwirksam. Nicht mehr, muss man sagen. Denn in der Vergangenheit ist ja Geld geflossen, Bayer etwa hat ja Monsanto nicht für heiße Luft, sondern für mehr als 60 Milliarden Dollar gekauft. Würde da abgewertet, wäre das ein Eingeständnis, dass man zu viel gezahlt hat. Was bedeutet, dass das Management treuhänderisch nicht gerade gut mit dem Aktionärskapital umgegangen ist. Zudem schneiden hohe Abschreibungen tief ins Eigenkapital, das oft ohnehin schon nicht besonders tragfähig ist. Das, was dem Aktionär am Unternehmen zusteht, verringert sich also bei einer Goodwill-Abwertung teils enorm.