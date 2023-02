Binance Bekommt die Kryptobörse eine Lizenz in Deutschland?

Wenn es nach Michael Wild geht, soll die Schaltzentrale des neuen Finanzsystems ausgerechnet im Zentrum des etablierten Bankensektors residieren. Im 19. Stockwerk des Marienturms, einem der zahllosen Wolkenkratzer der Frankfurter Skyline, arbeitet der 42-Jährige daran, Bitcoin und Co. in die breite Öffentlichkeit zu tragen. Nicht nur weil er, natürlich, in Kryptowährungen die Zukunft sieht – sondern auch, weil es schlicht sein Job ist. Vor gut einem Jahr heuerte Wild als Deutschlandchef bei Binance an, der weltweit größten Kryptobörse. „Wir wollen die Speerspitze am deutschen Kryptomarkt werden“, sagt er selbstbewusst.