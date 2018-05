Biotech-Firma: Medigene erlöst bei Kapitalerhöhung 32,3 Millionen Euro

Zudem habe der Medigene-Investor QVT Financial zugestimmt, rund 1,1 Millionen bestehende Medigene-Aktien in einer Umplatzierung zum Preis von je 14,50 Euro an institutionelle Investoren im Rahmen einer grundlegenden Restrukturierung aller Fonds von QVT zu verkaufen. Der QVT-Anteil an Medigene sinke dadurch von 9,5 auf rund vier Prozent.