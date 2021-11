Bitcoin, Binance Coin & Co. Die zehn größten Kryptowährungen 2021 nach Marktkapitalisierung

Ziel der Kryptowährung ist es, Probleme bei Blockchainwährungen zu erforschen und zu lösen. So wurde bereits 2020 ein Update durchgeführt, das die Blockchain „50 bis 100 mal dezentraler“ machen sollte, als ohnehin schon. Zuletzt erfolgte am 12. September das Alonzo-Update. Somit können nun auch sogenannte Smart Contracts über die Blockchain ausgetauscht werden, also virtuelle Verträge.