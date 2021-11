Bitcoin-City in El Salvador Das Steuerparadies für Bitcoiner – am Fuße des Vulkans

Interessant ist, wie Bukele seine Bitcoin-City finanzieren will. Dafür solle ein Bitcoin-Bond namens EBB1 (El Salvador Bitcoin Bond 1) ausgegeben werden, immerhin mit einem Volumen von einer Milliarde Dollar. 500 Millionen Dollar davon sollen direkt in Bitcoin investiert werden, diese müssen mindestens fünf Jahre gehalten werden. Die andere Hälfte des Geldes soll direkt in die Infrastruktur der Bitcoin-City fließen. Die Laufzeit des Bonds beträgt zehn Jahre, der Kupon liegt bei 6,5 Prozent. Zudem wird eine Bitcoin Dividende in Aussicht gestellt, sobald die gehaltenen Bitcoin nach Ablauf der fünf Jahre verkauft werden können. Interessant sein dürfte die Anleihe vor allem für institutionelle Anleger, die ohnehin auf Kryptowährungen setzen. Für Anleger der traditionellen Staatsanleihen El Salvadors war die Nachricht vom Bitcoin-Bond jedenfalls keine positive, deren Kurse brachen teilweise deutlich ein.