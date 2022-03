Bitcoin, Ether & Co. Die zehn größten Kryptowährungen nach Marktkapitalisierung 2022

Terra ist ein Blockchain-Protokoll für wertstabile Kryptowährungen, sogenannte Stablecoins. Das sind Kryptowährungen, die eins zu eins an einen Basiswert gebunden sind. Das kann zum Beispiel eine Währung wie der Dollar sein. So bildet etwa der Stablecoin „TerraUSD“ den US-Dollar nach. Durch die Bindung an die Preisentwicklung einer bestimmten Währung schwankt der Preis eines solchen Stablecoins nicht ansatzweise so stark wie die Kurse anderer Kryptowährungen. Terra-Netzwerk bündelt Kryptowährungen, die unter anderem den Euro oder Yuan nachbilden.