Bitcoin, Ether und Co. So bewahren Sie Kryptowährungen online und offline sicher auf

Nachteile Cold-Wallets: Nutzer von Cold-Wallets müssen allerdings neben der hohen Sicherheit auch einige Abstriche hinnehmen. Sobald die Coins auf die entsprechende Hardware transferiert wurden, liegt die Verantwortung alleine beim Nutzer. Vergisst man also beispielsweise das Passwort, ist ein Zugriff auf Bitcoin, Etherum und Co. nicht mehr möglich, was den Verlust der Coins bedeuten würde. Nutzer sollten also Back-Ups erstellen und die Passwörter für den Zugriff auf das Hardware-Wallet an einem sicheren Ort aufbewahren.