Bitcoin, Ethereum, Cardano & Co. Die zehn größten Kryptowährungen 2021 nach Marktkapitalisierung

Das zunehmende Interesse an Solana zeigt sich auch an der Marktkapitalisierung. Diese liegt aktuell bei rund 47,2 Milliarden Dollar - damit liegt Solana aktuell auf Rang sieben der größten Kryptowährungen. Anfang Januar lag die Marktkapitalisierung noch bei 85,5 Millionen Dollar. Damals lag der Solana-Kurs bei 1,84 Dollar, stieg dann aber am 9. September auf das aktuelle Allzeithoch von 214,96 Dollar - eine Kurssteigerung von mehr als 11.500 Prozent in der Spitze.