Bitcoin, Ethereum, Solana & Co. Das sind die zehn größten Kryptowährungen 2021

Das zunehmende Interesse an Solana zeigt sich auch an der Marktkapitalisierung. Diese liegt aktuell bei rund 53,6 Milliarden Dollar - damit liegt Solana auf Rang sieben der größten Kryptowährungen. Anfang Januar lag die Marktkapitalisierung noch bei 85,5 Millionen Dollar, was eine Steigerung von mehr als 6100 Prozent seit Jahresbeginn bedeutet. Damals lag der Solana-Kurs bei 1,84 Dollar, stieg dann aber am 6. September auf das aktuelle Allzeithoch von 165,88 Dollar.