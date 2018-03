Bitcoin, Ethereum & Co.: Kryptowährungs-Börsen scheffeln Milliarden von Dollar

Asiens Einfluss auf den Krypto-Handel kann durch eine Konzentration des Kryptowährungs-Mining in der Region aus den frühen Bitcoin-Zeiten erklärt werden, als die Firmen von günstigen Stromkosten profitierten, sagt Aelf-Mitbegründer Zhuling Chen. Weitere Gründe seien die junge Bevölkerung in der Region, die sich schnell neue Technologien aneignet, die Verbraucher, die mobile Zahlungen mögen, sowie eine starke Spielkultur, die virtuelle Transaktionen anregt, so Chen. Die Verschärfung der Regulierung in der Region, wobei China und Südkorea den Handel und ICOs einschränkten, bedeute auch, dass asiatische Firmen gezwungen seien, global zu werden, fügt er an.