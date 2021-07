Bitcoin fällt unter 30.000 Dollar Warum der Bitcoinpreis so stark schwankt

Moritz Schildt (55) ist Gründer der coinIX GmbH & Co. KGaA mit Sitz in Hamburg. Vorher war er Strategieberater und Vorstand (CFO und CEO) in verschiedenen Finanzunternehmen. 2009 gründete er zunächst die nordIX AG, einen spezialisierten Asset Manager für festverzinsliche Anlagen und Derivate. 2017 folgte die Gründung der coinIX GmbH & Co. KGaA, eine Beteiligungsgesellschaft, die in digitale Assets und Blockchain-Projekte investiert. Schildt beschäftigt sich seit 2013 mit digitalen Währungen und der Blockchain und ist Mitgründer und Vorstandsmitglied des Hanseatic Blockchain Institute (HBI), eines Vereins, der die Bekanntheit der Blockchain-Technologie fördern und bekannter machen will.