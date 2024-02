Bitcoin, Gold und Co. Die größten Assets nach Marktkapitalisierung im Ranking 2024

Die Kernprodukte von Meta ermöglichen es den Nutzern, miteinander zu interagieren, Inhalte zu teilen, Nachrichten auszutauschen und digitale Gemeinschaften aufzubauen. Facebook, die Flaggschiff-Plattform des Unternehmens, hat Milliarden von Nutzer weltweit und ist eine der am häufigsten besuchten Websites im Internet. Im Jahr 2021 änderte das Unternehmen seinen Namen von Facebook, Inc. in Meta Platforms, Inc., um seine Ambitionen im Bereich Metaverse und virtuelle Realität (VR) zu betonen. Meta investiert stark in die Entwicklung von Technologien für das Metaverse, eine immersive, virtuelle Welt, in der Nutzer interagieren, arbeiten und spielen können. Neben den sozialen Medien expandiert Meta auch in Bereiche wie künstliche Intelligenz, Augmented Reality, virtuelle Realität und Kryptowährung. Das Unternehmen strebt an, seine Dienste kontinuierlich weiterzuentwickeln, neue Innovationen voranzutreiben und das digitale Leben seiner Nutzer auf vielfältige Weise zu bereichern.