Bitcoin-Halving 2024 Countdown bis zum nächsten Bitcoin-Halving

Als Bitcoin-Halving wird ein Ereignis bezeichnet, das in regelmäßigen Abständen stattfindet und eine bedeutende Auswirkung auf den Bitcoin-Markt hat. Denn: Bitcoin (BTC) ist durch das sogenannte Proof of Work-Konsensverfahren abgesichert. Das bedeutet, dass neue Bitcoin nur durch die Bereitstellung von Energie in Form von Rechenkapazität in den Markt gelangen. Diese Rechenkapazität stellen die sogenannten Bitcoin-Miner bereit. Hat ein Miner erfolgreich einen Block in der Bitcoin-Blockchain angehängt, erhält er dafür eine Belohnung in Form von BTC. Diese Belohnung wird mit jedem Halving halbiert, was dazu führt, dass mit fortschreitender Zeit immer weniger Bitcoin in Umlauf gelangen.