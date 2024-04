Bitcoin Halving 2024 Live-Countdown zum nächsten Bitcoin-Halving: Was Anleger nun wissen müssen

Als Bitcoin-Halving – oder auch Halvening – wird ein Ereignis bezeichnet, das in regelmäßigen Abständen stattfindet und eine bedeutende Auswirkung auf den Bitcoin-Markt hat. Denn: Bitcoin (BTC) ist durch das sogenannte Proof of Work-Konsensverfahren abgesichert. Das bedeutet, dass neue Bitcoin nur durch die Bereitstellung von Energie in Form von Rechenkapazität in den Markt gelangen. Diese Rechenkapazität stellen die sogenannten Bitcoin-Miner bereit. Hat ein Miner erfolgreich einen Block der Bitcoin-Blockchain angehängt, erhält er dafür eine Belohnung – eine sogenannte Reward – in Form von Bitcoin. Diese Belohnung wird mit jedem Halving halbiert, was dazu führt, dass mit fortschreitender Zeit immer weniger Bitcoin in Umlauf gelangen.