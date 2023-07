Bitcoin-Hashrate auf Allzeithoch Was ist die Hashrate und was sagt der Wert aus?

Das Verbot in China hat das Bitcoin-Netzwerk also nur kurzfristig geschwächt. In den vergangenen Monaten verzeichnete die Bitcoin-Hashrate einen deutlichen Anstieg und liegt mittlerweile über dem Niveau von vor dem Miningverbot in China. Zuletzt stiegt sie sogar über den Wert von 460 Exahash pro Sekunde und damit auch auf einen neuen Rekordwert.