Bitcoin-Hashrate Was ist die Hashrate und was sagt der Wert aus?

Das Verbot in China hat das Bitcoin-Netzwerk also nur kurzfristig geschwächt. In den vergangenen Monaten verzeichnete die Bitcoin-Hashrate einen deutlichen Anstieg und liegt mittlerweile über dem Niveau von vor dem Miningverbot in China. Zuletzt stiegt sie sogar über den Wert von 400 Exahash pro Sekunde.