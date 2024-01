Bitcoin-Hashrate Was ist Hashrate und was sagt sie über das Bitcoin-Netzwerk aus?

Ein bedeutender Faktor ist der Bitcoin-Preis. Durch den deutlichen Anstieg des Preises in den vergangenen Monaten – seit Jahresbeginn lag der Bitcoin zeitweise mehr als 85 Prozent im Plus – haben viele Miner ihre Rechenleistung erhöht, um von den höheren Preisen zu profitieren und mehr Coins zu generieren. Es ist also mehr Rechenleistung in das Bitcoin Netzwerk geflossen, was dieses immer besser gegenüber äußerer Angriffe absichert.