Bitcoin in El Salvador: Warum in Lugano die erste Bitcoin-Botschaft eröffnet

Zwar wurde die eigens eingeführte Wallet-App Chivo von vielen heruntergeladen – allerdings nur, um das Bitcoin-Startguthaben im Wert von 30 Dollar pro Person nutzen zu können. Danach ist in den Wallets nicht mehr viel passiert. Laut der El Salvadorianischen Handelskammer haben 86 Prozent der zugehörigen Unternehmen nie eine Transaktion mit Bitcoin verbucht. Gleichfalls wurde nur ein winziger Bruchteil aller Überweisungen in das zentralamerikanische Land mit Bitcoin abgewickelt.



Kein Wunder also, dass Bitcoin-Botschafter Josue Lopez in Lugano die Werbetrommel rühren soll für das Kryptoland. Zusammen wollen El Salvador und Lugano die Akzeptanz von Kryptowährungen in Europa vorantreiben. Wie genau Botschafter Lopez das machen will, bleibt vorerst offen. Auf Fragen der WirtschaftsWoche zu seinem neuen Amt reagierte er bisher nicht. Auch die El Salvadorianische Vertretung in Deutschland ließ Fragen unbeantwortet.