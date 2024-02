Bitcoin-Kurs aktuell Bitcoin bewegt sich um die 43.000-Dollar-Marke

Am Mittwochmorgen lag Bitcoin laut dem Analysehaus Coinmarketcap weiterhin knapp unterhalb der Marke von 43.000 Dollar. In der vergangenen Woche gab es nur geringe Schwankungen, und der Kurs blieb nahezu unverändert. Nach der Einführung der ersten Bitcoin-ETFs Anfang Januar stieg der Kurs der wichtigsten Kryptowährung deutlich an und notierte kurzzeitig über 49.000 Dollar was der höchste Stand seit Dezember 2021 war. Anschließend fiel der Kurs zeitweise aber wieder unter die Marke von 39.000 Dollar. Mittlerweile hat sich Bitcoin bei rund 43.000 Dollar stabilisiert.