Bitcoin-Kurs aktuell Bitcoin-Spot-ETFs doch noch nicht zugelassen – Bitcoin um 45.000-Dollar-Marke

Für den jüngsten Anstieg der Cyberdevise sind diverse Gründe verantwortlich: Zum einen profitiert Bitcoin schon seit einiger Zeit von der Aussicht auf die Zulassung von Spot-ETFs in den USA. Experten halten die Genehmigung durch die US-Börsenaufsicht zu Beginn des neuen Jahres für wahrscheinlich. Ein solcher Schritt könnte die Nachfrage nach Bitcoin steigern. Zum anderen profitieren Kryptowährungen von der Hoffnung auf baldige Zinssenkungen. Sollten die Notenbanken die Zinsen in absehbarer Zeit senken, könnten Bitcoin und andere Kryptowährungen für Investoren attraktiver als Anlageoption werden. Zusätzlich steht das nächste Bitcoin Halving kurz bevor, das am Dienstag, den 23. April 2024, erwartet wird. Nach diesem Ereignis werden die Belohnungen für die Miner, die in Bitcoin ausgeschüttet werden, halbiert. Damit gelangen nach dem nächsten Halving nur noch halb so viele neue Bitcoin in den Markt.