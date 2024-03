Bitcoin-Kurs aktuell Bitcoin springt über die 65.000-Dollar-Marke und markiert neues Euro-Allzeithoch

In den letzten Tagen und Wochen hatte das Interesse an Bitcoin aufgrund der Einführung der Bitcoin-Spot-ETFs in den USA im Januar kontinuierlich zugenommen. Diese ETFs ermöglichen es Anlegern erstmals, in Bitcoin zu investieren, ohne die Digitalwährung direkt erwerben zu müssen. Im Gleichschritt mit den jüngsten Gewinnen von Bitcoin hat der 6,5 Milliarden Dollar schwere IBIT 32 Tage in Folge Zuflüsse verzeichnet. Dicht dahinter folgt der Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund (FBTC), der seit seiner Auflegung ebenfalls tägliche Zuflüsse verzeichnete. Der Fidelity-Fonds hat seit seiner Auflegung Nettomittelzuflüsse in Höhe von 4,48 Milliarden Dollar verzeichnet. Die Zuflüsse unterstreichen den wachsenden – und stetigen – Appetit auf Bitcoin-Spot-ETFs. Der Trend unterstreicht auch die Leichtigkeit, mit der Vermögenswerte über ETFs gehandelt werden können, die sie abbilden, und warum Anleger seit langem auf Bitcoin-Fonds drängen. Bis Mittwochmittag verzeichneten neun der Bitcoin-ETFs – mit Ausnahme des Grayscale Bitcoin Trust (GBTC) – zusammen ein tägliches Handelsvolumen von mehr als 2,6 Milliarden Dollar, wobei IBIT mit 1,5 Milliarden Dollar erneut einen Rekord aufstellte, wie Eric Balchunas von Bloomberg Intelligence in der letzten Woche erklärte.