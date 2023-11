Bitcoin-Kurs aktuell Bitcoin steigt über 36.000-Dollar-Marke und markiert neues Jahreshoch

Selbst in einer Zeit, in der die Preise für Vermögenswerte auf breiter Front eingebrochen sind und mehrere namhafte Unternehmen zusammengebrochen sind, haben Banken weiter in den Aufbau von Kryptosystemen investiert. Unternehmen wie Nomura und Julius Baer haben ihre Krypto-Ambitionen in diesem Sommer auf Hotspots wie Dubai ausgeweitet, wo die Regulierungsbehörden in Bezug auf digitale Vermögenswerte weiter fortgeschritten sind. „Da erwartet wird, dass der Bereich der digitalen Anlagen Billionen von Dollar an Vermögenswerten umfassen wird, muss er als eine der Prioritäten für Investoren und Unternehmen gleichermaßen angesehen werden“, sagte Maley in einer von Taurus am Donnerstag bereitgestellten Erklärung. Daher müssten sich die Depotbanken darauf einstellen, ihre Kunden zu unterstützen. Das Unternehmen hatte seine Absicht, in den Bereich der digitalen Verwahrungsdienstleistungen zu expandieren, erstmals im vergangenen Jahr angekündigt, obwohl zu diesem Zeitpunkt nur wenige Details bekannt waren. Im Februar beteiligte sich die Deutsche Bank neben der Credit Suisse Group AG, der Pictet Group und der Arab Bank Switzerland Ltd. an einer Finanzierungsrunde in Höhe von 65 Millionen Dollar für das in Genf ansässige Unternehmen Taurus.