Bitcoin-Kurs aktuell Bitcoin steigt über 40.000-Dollar-Marke – FOMC-Meeting im Fokus

Larry Fink, der CEO von BlackRock, dem weltweit größten Vermögensverwalter, teilte in einem Interview mit CNBC und Fox Business seine Ansichten zu Bitcoin, Kryptowährungen und dem Markt für börsengehandelte Spot-Bitcoin-Fonds (ETFs). Der Ishares Bitcoin Trust (IBIT), BlackRocks Spot-Bitcoin-ETF, gehörte zu den elf ETFs, die am Mittwoch von der U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) genehmigt wurden.