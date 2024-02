Bitcoin-Kurs aktuell Bitcoin steigt über die 52.000-Dollar-Marke

Der Bitcoin-Kurs war nach der Veröffentlichung der US-Inflationszahlen am Dienstag kurzzeitig unter die Marke von 49.000 Dollar gefallen. Im Januar fiel die Inflation in den USA auf 3,1 Prozent, was unter den Erwartungen der Experten lag. Bitcoin hatte erst am Montag zum ersten Mal seit Ende 2021 die 50.000-Dollar-Marke überschritten. Am Mittwochmorgen legte Bitcoin dann wieder deutlich zu, stieg zunächst über die psychologisch wichtige 50.000-Dollar-Marke und in der Nacht auf Donnerstag auch über die Marke von 52.000 Dollar. Gleichzeitig liegt die Marktkapitalisierung der wichtigsten Kryptowährung nach den jüngsten Kursgewinnen nun wieder über der Grenze von einer Billion US-Dollar.