Bitcoin-Kurs aktuell Bitcoin steigt über die 64.000-Dollar-Marke – Ausfall bei Coinbase

Nachdem Bitcoin am Mittwoch erstmals seit November 2021 die Marke von 60.000 Dollar geknackt hatte, nahm die Rally noch deutlich an Fahrt auf. Bitcoin stieg kurzfristig über die Marke von 64.000 Dollar. An der größten US-Börse für digitale Vermögenswerte, Coinbase, stieg der Datenverkehr so stark an, dass es temporär zum Ausfall von Diensten kam. Einige Nutzer sahen beim Wert ihrer Portfolios zeitweise die Angabe „null“. Zudem gab es Fehler bei Kaufs- und Verkaufstransaktionen. In der Folge fiel der Bitcoin-Kurs innerhalb weniger Minuten von 64.000 Dollar zurück auf 58.000 Dollar, konnte sich allerdings schnell wieder erholen.