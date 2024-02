Bitcoin-Kurs aktuell Bitcoin steigt über die Marke von 53.000 Dollar

In den letzten Tagen und Wochen hatte das Interesse an Bitcoin aufgrund der Einführung der Bitcoin-Spot-ETFs in den USA im Januar merklich zugenommen. Diese ETFs ermöglichen es Anlegern erstmals, in Bitcoin zu investieren, ohne die Digitalwährung direkt erwerben zu müssen. Laut Berechnungen von Bloomberg flossen den neuen Fonds alleine im ersten Monat etwa 2,8 Milliarden Dollar zu. Derzeit werden dem Netzwerk täglich 900 Bitcoin hinzugefügt, dieser Wert wird wird im April durch das bevorstehende Bitcoin Halving halbieren. Viele Bitcoin-Anleger erwarten aufgrund der steigenden Nachfrage und des sich verlangsamenden Angebots einen sogenannten Angebotsschock, der den Bitcoin-Kurs in kurzer Zeit deutlich steigen lassen könnte. Ob sich dies jedoch tatsächlich bewahrheitet, bleibt Spekulation.